Για χρόνια ζούσε με φόβο και ντροπή, μέχρι που έμαθε ότι οι σκέψεις της οφείλονταν σε μια μορφή ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής.

Μια νεαρή γυναίκα πέρασε χρόνια ζώντας με την πεποίθηση ότι ήταν ένα επικίνδυνο άτομο, μέχρι που ανακάλυψε ότι πίσω από τους φόβους της κρυβόταν μια ψυχική διαταραχή. Η ιστορία της Molly Lambert φωτίζει μια σπάνια αλλά ιδιαίτερα βασανιστική μορφή ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής, που μπορεί να κάνει κάποιον να πιστεύει ότι είναι κάτι που στην πραγματικότητα δεν είναι.

Η ίδια άρχισε να βιώνει έντονες και ανεπιθύμητες σκέψεις σε ηλικία μόλις 15 ετών. Σε εκείνη τη φάση της ζωής της, οι σκέψεις αυτές ήταν τόσο σοκαριστικές για την ίδια ώστε πείστηκε πως ήταν παιδόφιλη. Ο φόβος την κατέκλυσε και η καθημερινότητά της άλλαξε δραματικά.

Όταν οι σκέψεις γίνονται εφιάλτης

Η Molly θυμάται πως εκείνη την περίοδο ζούσε σε μόνιμη κατάσταση πανικού. Δυσκολευόταν να φάει, να κοιμηθεί ή ακόμη και να μείνει μόνη της, καθώς πίστευε ότι αποτελούσε κίνδυνο για τα παιδιά γύρω της.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι αυτού του τύπου οι σκέψεις ονομάζονται «παρεισφρητικές σκέψεις» και μπορούν να εμφανιστούν σε ανθρώπους με OCD. Σύμφωνα με την International OCD Foundation, το P OCD είναι κυρίως διαταραχή άγχους και αβεβαιότητας και όσοι το βιώνουν δεν είναι πιο πιθανό να είναι παιδόφιλοι από οποιονδήποτε άλλο.

Οι σκέψεις που εμφανίζονταν στο μυαλό της ήταν ανεπιθύμητες και τρομακτικές. Παρ’ όλα αυτά, εκείνη δεν γνώριζε τι πραγματικά της συνέβαινε. Για μεγάλο διάστημα ένιωθε ότι ήταν «τέρας» και πίστευε πως η ζωή της είχε τελειώσει. Χαρακτηριστικό της ψυχολογικής της κατάστασης, είναι το γεγονός πως από το μυαλό της πέρασε ακόμη και το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας.

Ο φόβος την οδήγησε ακόμη και στο σημείο να αλλάξει τον τρόπο που ζούσε. Απέφευγε καταστάσεις όπου υπήρχαν παιδιά και ένιωθε πως δεν θα μπορούσε ποτέ να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.

Η διαταραχή που εξηγούσε τα πάντα

Η καμπή ήρθε χρόνια αργότερα, όταν είδε ένα βίντεο στο διαδίκτυο στο οποίο κάποιος περιέγραφε μια μορφή ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής γνωστή ως P-OCD.Όπως αναφέρει ο οργανισμός Sheppard Pratt, το P OCD είναι μια σπάνια μορφή OCD όπου το άτομο έχει εμμονικό φόβο ότι είναι ή θα γίνει παιδόφιλος.

Οι παρεισφρητικές σκέψεις σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν ανεπιθύμητες σεξουαλικές εικόνες, φόβο ότι οποιαδήποτε θετική συναισθηματική αντίδραση προς ένα παιδί είναι στην πραγματικότητα σεξουαλική, ακόμη και άγχος για τυχαία σωματική επαφή. Πρόκειται για ένα μοτίβο που δημιουργεί φαύλο κύκλο: όσο πιο πολύ προσπαθεί κάποιος να διώξει τη σκέψη, τόσο πιο έντονα αυτή επιστρέφει.

Εδώ είναι το κρίσιμο σημείο. Ο κλινικός ψυχολόγος Federico Ferrarese εξηγεί ότι η «παιδοφιλική διαταραχή», όπως ορίζεται στο DSM 5, αφορά επαναλαμβανόμενες, έντονες σεξουαλικά διεγερτικές φαντασιώσεις, παρορμήσεις ή συμπεριφορές που αφορούν προεφηβικά παιδιά και διαρκούν τουλάχιστον έξι μήνες.

Το P OCD είναι το αντίθετο. Οι άνθρωποι με P OCD τρομοκρατούνται από τις σκέψεις τους, νιώθουν αηδία, ντροπή και φόβο, και συχνά αποφεύγουν καταστάσεις που μπορεί να λειτουργήσουν ως «ερεθίσματα», ακριβώς επειδή δεν θέλουν να συμβεί τίποτα κακό.

Η Molly, ανακαλύπτοντας αυτή την πληροφορία, ένιωσε τεράστια ανακούφιση. Για πρώτη φορά κατάλαβε ότι δεν ήταν μόνη και ότι αυτό που της συνέβαινε είχε εξήγηση.

Η στιγμή που άλλαξε τα πάντα

Η Molly ανακάλυψε ότι αυτό που της συνέβαινε είχε όνομα και πλαίσιο. Όταν είδε το σχετικό περιεχόμενο στο TikTok το 2021, ένιωσε, όπως περιγράφει, ότι έφυγε ένα τεράστιο βάρος από πάνω της. Μέχρι τότε πίστευε ότι το OCD είναι απλώς «καθάρισμα και τακτοποίηση» και δεν μπορούσε να φανταστεί ότι μπορεί να εμφανιστεί με τόσο σκοτεινό και τρομακτικό τρόπο.

Αφού μίλησε στους γονείς της και αναζήτησε βοήθεια, έλαβε επίσημη διάγνωση τον Ιούλιο του 2025. Όπως της είπε η θεραπεύτριά της, είναι ένα τρομερά δύσκολο πράγμα να το κουβαλάς, αλλά είναι πολύ πιο συχνό απ’ όσο φαντάζεται ο κόσμος.

Σήμερα, παρότι εξακολουθεί να έχει κάποιες παρεισφρητικές σκέψεις, η θεραπεία την έχει βοηθήσει να μειώσει τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων της, από «σοβαρά» σε «ήπια» στην κλίμακα αξιολόγησης. Παράλληλα, χρησιμοποιεί τα social media της για να μιλήσει ανοιχτά για την κατάσταση, λέγοντας ότι αυτή η συζήτηση μπορεί να σώσει ζωές.

Όπως λέει η ίδια, η ντροπή και η σιωπή ήταν το πιο σκοτεινό κομμάτι. Και το πιο σημαντικό μάθημα που πήρε είναι απλό: μόλις καταλάβεις τι είναι, συνειδητοποιείς ότι δεν είσαι εσύ. Είναι η OCD.

