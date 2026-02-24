Απόκριες στα Μεστά Χίου: Πόσο αστείο θεωρείται να κάνουμε χιούμορ με τον πνιγμό 15 μεταναστών;

Σε ένα αποκρουστικό βίντεο από το έθιμο «Αγάς» στη Χίο, ακούγεται ο απερχόμενος διοικητής του νοσοκομείου Χίου και ένας ακόμη γιατρός, να εύχονται για νεκρούς μετανάστες.

Στο νησί της Χίου, ακόμα ακούγονται οι κραυγές από την πολύνεκρη τραγωδία που στέρησε τη ζωή σε 15 άτομα και άφησε πίσω δεκάδες τραυματίες, ανάμεσα τους και μικρά παιδιά.

Στα Μεστά, οικισμό του νησιού, 30 χιλιόμετρα από το λιμάνι που μόλις 15 μέρες πριν έγινε το ναυάγιο, σε αποκριάτικο γλέντι, ανάμεσα σε χορούς και τραγούδια ακούγεται ότι πέθαναν «λίγοι μετανάστες» και ότι έπρεπε να «πνιγούν όλοι».

