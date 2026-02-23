Ξεχάστε όσα γνωρίζατε: Το πορτοκάλι δεν είναι «μαγικό φάρμακο» για το κρυολόγημα

Ο μύθος του χυμού πορτοκαλιού καταρρίπτεται, με τους ειδικούς να στρέφουν την προσοχή στη βιταμίνη D.

Ο χυμός πορτοκαλιού έχει γίνει σχεδόν συνώνυμο του κρυολογήματος. Μόλις εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα, πολλοί στρέφονται αυτόματα στα πορτοκάλια, πιστεύοντας ότι η βιταμίνη C θα λειτουργήσει σαν ασπίδα και θα «κόψει» το συνάχι πριν καν ξεκινήσει.

Όμως η επιστήμη δεν είναι τόσο ρομαντική όσο η παράδοση της γιαγιάς. Σύμφωνα με ειδικούς στη διατροφή, η ιδέα ότι η βιταμίνη C προλαμβάνει ή θεραπεύει το κρυολόγημα είναι ένας μύθος που έχει ριζώσει βαθιά στη συλλογική μας συνείδηση, χωρίς όμως ισχυρή επιστημονική βάση.

Ο μύθος της βιταμίνης C και το πραγματικό πρόβλημα του χειμώνα

Η βιταμίνη C είναι σημαντική για τον οργανισμό, αλλά η έλλειψή της είναι σχετικά σπάνια σε άτομα που ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Με άλλα λόγια, αν τρέφεσαι ήδη σωστά, ένα επιπλέον ποτήρι χυμού πορτοκαλιού δεν πρόκειται να κάνει τη διαφορά όταν αρρωστήσεις. Δεν θα αποτρέψει το κρυολόγημα, ούτε θα το εξαφανίσει πιο γρήγορα.

Αντίθετα, υπάρχει μια άλλη βιταμίνη που όντως προβληματίζει τους επιστήμονες κατά τους χειμερινούς μήνες: η βιταμίνη D. Και εδώ το ζήτημα δεν είναι διατροφικό, αλλά κυρίως… ηλιακό.

Η βασική πηγή βιταμίνης D είναι η έκθεση της επιδερμίδας στον ήλιο. Τον χειμώνα όμως, οι μικρότερες ημέρες, η χαμηλότερη ηλιοφάνεια και το γεγονός ότι περνάμε περισσότερο χρόνο σε κλειστούς χώρους οδηγούν σε σημαντική μείωση των επιπέδων της. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί άνθρωποι μπαίνουν στην άνοιξη με χαμηλά αποθέματα, χωρίς καν να το γνωρίζουν.

Η έλλειψη βιταμίνης D μπορεί να εκδηλωθεί με κόπωση, μυϊκή αδυναμία ή ενοχλήσεις στα οστά, ενώ σε βάθος χρόνου συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο οστεοπόρωσης και καταγμάτων. Και το πιο ύπουλο είναι ότι συχνά δεν δίνει έντονα συμπτώματα, με αποτέλεσμα να περνά απαρατήρητη.

Γι’ αυτό και αρκετοί ειδικοί θεωρούν πιο ουσιαστικό να εστιάζουμε στη βιταμίνη D κατά τη διάρκεια του χειμώνα, είτε μέσω διατροφής είτε, όπου χρειάζεται, με συμπληρώματα. Λιπαρά ψάρια όπως ο σολομός και το σκουμπρί βοηθούν, αλλά δύσκολα καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες χωρίς επαρκή έκθεση στον ήλιο.

Τελικά, το πορτοκάλι δεν είναι «μαγικό φάρμακο» για το κρυολόγημα. Είναι απλώς ένα υγιεινό φρούτο μέσα σε μια συνολικά ισορροπημένη διατροφή. Και ίσως η πραγματική φροντίδα του οργανισμού τον χειμώνα να μην βρίσκεται στο ποτήρι με τον χυμό, αλλά σε λίγα λεπτά παραπάνω κάτω από τον χειμωνιάτικο ήλιο.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ