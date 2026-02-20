Ηλεία: Δις ισόβια και 13 χρόνια κάθειρξης για τον δολοφόνο και βιαστή της 11χρονης Βασιλικής

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η μετατροπή της αρχικής κατηγορίας από απόπειρα βιασμού σε τετελεσμένο βιασμό, όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση

Βαρύς ο πέλεκυς της Δικαιοσύνης για τον 39χρονο που κρίθηκε ένοχος για τη στυγερή δολοφονία και τον βιασμό της 11χρονης Βασιλικής στην Ηλεία. Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πατρών ανακοίνωσε την ετυμηγορία του, επιβάλλοντας δύο φορές ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 13 έτη κάθειρξης κατά συγχώνευση για τα λοιπά αδικήματα.

