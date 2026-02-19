Απίστευτες εικόνες στη Βενετία: Ψάρια βγήκαν στη στεριά και πλημμύρισαν τους δρόμους

Το σπάνιο φαινόμενο acqua alta ευθύνεται για την «πλημμύρα» ψαριών.

Έκπληξη περίμενε κατοίκους, αλλά περισσότερο τους τουρίστες, στη Βενετία, όταν τα σοκάκια της πόλης γέμισαν με ψάρια εξαιτίας της παλίρροιας.

Σε πλάνα που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο, έκπληκτοι οι κάτοικοι παρακολουθούν τον αγώνα επιβίωσης εκατοντάδων ψαριών σε ρηχά νερά, ως αποτέλεσμα τους σπάνιου φαινομένου acqua alta (υψηλό νερό) που έκανε την εμφάνισή του τα ξημερώματα της Πέμπτης, πλημμυρίζοντας τους δρόμους όχι μόνο με νερό, αλλά και με ψάρια.

