Ζωή μέσα στη ραδιενέργεια: Η ανακάλυψη στη Φουκουσίμα που αιφνιδίασε τους επιστήμονες

Μέσα στο ραδιενεργό νερό της κατεστραμμένης μονάδας, επιστήμονες εντόπισαν βακτήρια που επιβιώνουν χωρίς να είναι ανθεκτικά στη ραδιενέργεια.

Για χρόνια θεωρούνταν αδιανόητο. Κι όμως, μέσα στους κατεστραμμένους αντιδραστήρες της Φουκουσίμα, εκεί όπου η ραδιενέργεια θα έπρεπε να αποκλείει κάθε μορφή ζωής, οι επιστήμονες βρήκαν κάτι απρόσμενο: βακτήρια που όχι μόνο υπάρχουν, αλλά ζουν και αναπτύσσονται.

Το εύρημα προέρχεται από ανάλυση νερού που είχε διεισδύσει στα ραδιενεργά κατάλοιπα μετά το πυρηνικό ατύχημα του 2011. Εκεί, σε ένα περιβάλλον που θεωρούνταν απολύτως εχθρικό, η ζωή βρήκε τρόπο να επιμείνει.

Ζωή χωρίς «υπερδυνάμεις»

Το πιο παράδοξο στοιχείο δεν είναι απλώς η παρουσία μικροοργανισμών, αλλά το γεγονός ότι δεν διαθέτουν κάποια γνωστή γενετική αντοχή στη ραδιενέργεια. Δεν είναι «υπερ-βακτήρια», ούτε εξελιγμένοι οργανισμοί προσαρμοσμένοι σε ακραίες συνθήκες.

Ανήκουν σε γνωστά βακτηριακά γένη και, σύμφωνα με τους ερευνητές, δεν διαφέρουν γενετικά από αντίστοιχα μικρόβια που συναντώνται σε πολύ πιο ήπια περιβάλλοντα. Αυτό κάνει την παρουσία τους στους αντιδραστήρες ακόμη πιο αινιγματική.

Πώς επιβιώνουν μέσα στη ραδιενέργεια

Η απάντηση φαίνεται να κρύβεται στον τρόπο που τρέφονται και αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον. Τα βακτήρια αυτά αντλούν ενέργεια όχι από οργανική ύλη, αλλά από ανόργανες ουσίες όπως μέταλλα και θειούχες ενώσεις.

Παράλληλα, σχηματίζουν βιομεμβράνες πάνω σε μεταλλικές επιφάνειες. Αυτές οι μικροσκοπικές «κοινότητες» μπορεί να λειτουργούν σαν φυσική ασπίδα, μειώνοντας την άμεση έκθεση στη ραδιενέργεια και επιτρέποντας την επιβίωση.

Ένα εύρημα που αλλάζει τα δεδομένα

Η ανακάλυψη δείχνει ότι η ραδιενέργεια, τουλάχιστον σε αυτό το περιβάλλον, δεν λειτούργησε ως ο απόλυτος παράγοντας επιλογής. Αντίθετα, η παρουσία μετάλλων και η διάβρωση φαίνεται να έπαιξαν μεγαλύτερο ρόλο στη διαμόρφωση του μικροβιακού οικοσυστήματος.

Αυτό έχει πρακτικές συνέπειες. Οι ίδιες αυτές βακτηριακές κοινότητες μπορεί να επηρεάσουν τη μακροχρόνια αποσυναρμολόγηση της μονάδας, καθώς συνδέονται άμεσα με τη διάβρωση των μεταλλικών δομών.

Όταν η ζωή δεν υπακούει στους κανόνες

Η Φουκουσίμα παραμένει σύμβολο καταστροφής. Όμως αυτή η ανακάλυψη δείχνει ότι ακόμη και στα πιο ακραία περιβάλλοντα, η ζωή μπορεί να εμφανιστεί με τρόπους που δεν περιμέναμε.

Όχι επειδή έγινε πιο δυνατή. Αλλά επειδή βρήκε έναν άλλον δρόμο.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ