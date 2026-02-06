Σε διαθεσιμότητα ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση Παναγόπουλου

Αφαιρέθηκε το όνομά του από τους τίτλους της εκπομπής, ενώ δεν εμφανίστηκε ούτε στη ραδιοφωνική εκπομπή που κάνει στο κρατικό ραδιόφωνο.

Σε διαθεσιμότητα έχει τεθεί ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ που ερευνάται από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος που αφορά τη ΓΣΕΕ από τη στιγμή που έγινε γνωστή η έρευνα για εμπλοκή του στην υπόθεση.

Ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος παρουσίαζε καθημερινή εκπομπή στην κρατική τηλεόραση, ενώ είχε και εκπομπή στο κρατικό ραδιόφωνο. Σήμερα, σύμφωνα με το δελτίο ειδήσεων του STAR δεν εμφανίστηκε στη ραδιοφωνική εκπομπή, ενώ από την τηλεοπτική εκπομπή αφαιρέθηκε το όνομά του από τους τίτλους, μέχρι να ξεκαθαριστεί η εμπλοκή του στην υπόθεση και αν ευσταθούν οι κατηγορίες εναντίον του.

