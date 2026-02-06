Φλόριντα: Πάστορας ζήτησε από τους πιστούς δωρεές 10.000 δολαρίων για να τους κάνει ο Θεός εκατομμυριούχους (vid)

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε πάστορας στη Φλόριντα, ο οποίος σε θρησκευτικό συνέδριο κάλεσε τους πιστούς να δωρίσουν 10.000 δολάρια, υποσχόμενος «θεϊκό» πλουτισμό.

Ο Dr. Todd Hall, χριστιανός πάστορας από τη Φλόριντα, κατηγορείται ότι άσκησε πίεση στους πιστούς, ώστε να καταβάλουν δωρεά 10.000 δολαρίων μέσα σε μόλις 90 δευτερόλεπτα, με αντάλλαγμα να τους κάνει ο Θεός... εκατομμυριούχους.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του προφητικού συνεδρίου ADR, με τον πάστορα να απευθύνεται στους ακολούθους του με έντονο τόνο, συνδέοντας τη μεγάλη χρηματική προσφορά με θεϊκή ανταμοιβή.

Η απάτη του Dr. Todd Hall: «Ο Θεός θέλει να κάνει κάποιον από εσάς πολυεκατομμυριούχο»

Ο Todd Hall είναι γνωστός και ως «The Praiseologist» και έχει ιδρύσει το Shabach Ministries of Praise και του Shabach Church στο Apopka της Φλόριντα, καθώς και το Shabach Fellowship. Παράλληλα, δραστηριοποιείται επιχειρηματικά ως επικεφαλής εταιρειών παραγωγής και επιχειρηματικών σχημάτων.

Σύμφωνα με όσα ακούγονται στο βίντεο της εκδήλωσης, ο πάστορας λέει: «Ο Κύριος είπε πως θέλει να κάνει κάποιον πολυεκατομμυριούχο, αλλά πρέπει να "σπείρει" 10.000 δολάρια και να το κάνει μέσα σε 90 δευτερόλεπτα. Γράψτε την επιταγή! Αν το κάνετε, ο Θεός λέει ότι θα σας κάνει εκατομμυριούχους».

Απόσπασμα από την εκδήλωση δείχνει τον πάστορα μπροστά από μεγάλη ψηφιακή οθόνη με QR code για άμεση δωρεά με την ένδειξη «Sow Your Seed» (Σπείρε τους Σπόρους σου), ενώ το σκηνικό περιείχε και εναέρια performance για τον εντυπωσιασμό του κοινού.

Επικριτές υποστηρίζουν ότι ο συνδυασμός της χρονικής πίεσης, του μεγάλου ποσού και της υπόσχεσης πλουτισμού μέσω θεϊκής παρέμβασης, συνιστά πρακτική χειραγώγησης παρόμοια με όσα κατά καιρούς καταλογίζονται στο λεγόμενο «prosperity gospel» (Ευαγγέλιο της Ευημερίας).

