Η Ελλάδα ένα βήμα πριν την απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

Η Ελλάδα φαίνεται πως βρίσκεται ένα βήμα πριν από μια σημαντική απόφαση: την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά κάτω των 15 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Reuters από ανώτερη κυβερνητική πηγή, η σχετική ανακοίνωση θεωρείται πλέον θέμα χρόνου. Η Ελλάδα ετοιμάζεται να βάλει «φρένο» στον διαδικτυακό εθισμό, κλείνοντας την πόρτα των social media σε παιδιά και εφήβους.

Η ιδέα επιβολής ενός ηλικιακού ορίου στη χρήση των social media δεν είναι καινούργια για την Ελλάδα. Ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε αναφερθεί ανοιχτά σε αυτό το ενδεχόμενο, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Protecting Children in the Digital Age».

