Τέλος στη «συγγνώμη»: Η λέξη-κλειδί του Στιβ Τζομπς που δείχνει ανώτερο EQ

Γιατί οι πετυχημένοι ηγέτες σταματούν να ζητούν συγγνώμη για ασήμαντα πράγματα;

Έχεις αναρωτηθεί ποτέ αν μία και μόνο λέξη σαμποτάρει την εικόνα σου; Ο Στιβ Τζομπς το γνώριζε καλά. Αντί να αναλώνεται σε δικαιολογίες και αμήχανες «συγγνώμες», χρησιμοποιούσε μια τεχνική που εξέπεμπε δύναμη και υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη (EQ). Μπορείς να κάνεις κι εσύ το ίδιο;

Πόσες φορές έχεις πει «συγγνώμη που άργησα» ή «συγγνώμη που σε διέκοψα»; Σύμφωνα με έρευνες του Harvard, όταν ζητάς συγγνώμη για πράγματα που δεν είναι πραγματικά σοβαρά σφάλματα, μειώνεις το κύρος σου. Φαίνεσαι λιγότερο ικανός και δείχνεις έλλειψη αυτοπεποίθησης.

