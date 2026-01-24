Βόρεια Κορέα: Γυναίκα αποκαλύπτει τους άγραφους κανόνες που χρειάζεται για να επιβιώσεις

Μέσα στο πιο κλειστό καθεστώς του πλανήτη.

Η Βόρεια Κορέα θεωρείται μία από τις πιο μυστικοπαθείς χώρες στον κόσμο. Με αυστηρά ελεγχόμενα σύνορα, περιορισμένη πρόσβαση στο διαδίκτυο και κρατικά ελεγχόμενα μέσα ενημέρωσης που διαμορφώνουν σχεδόν κάθε αφήγηση, ελάχιστα είναι γνωστά για το πώς είναι πραγματικά η καθημερινή ζωή στο εσωτερικό της χώρας. Για τους περισσότερους, η πιο «κοντινή» εικόνα είναι το τουριστικό παρατηρητήριο στο Νταντόνγκ της Κίνας, το λεγόμενο «human safari», από όπου εκατομμύρια άνθρωποι κοιτούν απέναντι, χωρίς ουσιαστική επαφή με την πραγματικότητα.

Οι αφιλτράριστες, πρώτου χεριού μαρτυρίες ανθρώπων που έχουν ζήσει και εργαστεί στη Βόρεια Κορέα είναι εξαιρετικά σπάνιες. Γι’ αυτό και μεγάλη απήχηση προκάλεσε στο Reddit η ανάρτηση μίας γυναίκας που έζησε δύο χρόνια στη χώρα ως εργαζόμενη σε ανθρωπιστική αποστολή. Η εμπειρία της, όπως περιγράφει, απέχει από τα απόλυτα στερεότυπα.

