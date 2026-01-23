Τρίνιτι Ρόντμαν: Η πιο ακριβοπληρωμένη παίκτρια του γυναικείου ποδοσφαίρου
Η Τρίνιτι Ρόντμαν υπέγραψε συμβόλαιο 2 εκατομμυρίων ευρώ με την Washington Spirit και έγινε η πιο ακριβοπληρωμένη παίκτρια ποδοσφαίρου στον κόσμο.
«Χρυσό» συμβόλαιο με τη Washington Spirit υπέγραψε εκ νέου η σταρ του γυναικείου ποδοσφαίρου Τρίνιτι Ρόντμαν, με ετήσιο μισθό που ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που σπάει κάθε ρεκόρ.
Η Rodman, μέλος της Εθνικής Ομάδας Γυναικών των ΗΠΑ (USWNT), γίνεται η πιο ακριβοπληρωμένη παίκτρια στην ιστορία της Εθνικής Λίγκας Ποδοσφαίρου Γυναικών (NWSL) και η πιο ακριβοπληρωμένη γυναίκα παίκτρια στον κόσμο, σύμφωνα με τον ατζέντη της, Mike Senkowski του Upper 90 Sports Group.
