Η πρώτη ελληνική αποστολή καταδύσεων στην Ανταρκτική με την υποστήριξη της Garmin Greece

Ιστορική αποστολή με την πρώτη ελληνική γυναικεία ομάδα, που θα πραγματοποιήσει καταδύσεις στην Ανταρκτική.

Η Garmin Greece στηρίζει μια ιστορική αποστολή, καθώς η Ελένη Κυτίνου από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) και η Διονυσία Ρηγάτου από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) γίνονται η πρώτη ελληνική γυναικεία ομάδα που θα πραγματοποιήσει καταδύσεις στην Ανταρκτική, χρησιμοποιώντας το Garmin Descent X30, έναν από τους πιο προηγμένους καταδυτικούς υπολογιστές.

Η αποστολή στην Ανταρκτική περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα δράσεων της Ελληνικής Εταιρίας Πολικών Ζωνών (ΕΛ.Ε.ΠΟ.Ζ), η οποία προωθεί την παρουσία της Ελλάδας στις Πολικές Περιοχές, υποστηρίζοντας την επιστημονική έρευνα, την εκπαίδευση και τη διεθνή συνεργασία για την προστασία των πόλων. Οι δύο επιστημόνισσες θα μελετήσουν την δομή του τροφικού πλέγματος της Ανταρκτικής, υπό την επίδραση ανθρωπογενών πιέσεων.

Η Ανταρκτική, ένα από τα πιο απαιτητικά και αφιλόξενα περιβάλλοντα του πλανήτη, όπου οι συνθήκες, ο πάγος και η περιορισμένη ορατότητα καθιστούν την κατάδυση μια πρόκληση ακραίας ακρίβειας και απόλυτης αξιοπιστίας εξοπλισμού.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους, οι δύο δύτριες πραγματοποίησαν δοκιμαστική κατάδυση, κατά την οποία χρησιμοποίησαν το Garmin Descent X30 σε πραγματικές συνθήκες, ελέγχοντας κρίσιμες παραμέτρους όπως βάθος, χρόνος, θερμοκρασία, και ασφάλεια. Οι εικόνες από τη δοκιμαστική βουτιά αποτυπώνουν τη σύνδεση τεχνολογίας, ανθρώπινης αντοχής και εξερεύνησης.

Το Garmin Descent X30 είναι εξοπλισμένο με μεγάλη οθόνη και ζωντανά χρώματα, διαφορετικά καταδυτικά προφίλ, αισθητήρες ακριβείας, ανθεκτική κατασκευή και δυνατότητες που υποστηρίζουν τον δύτη ακόμη και στα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα. Στην Ανταρκτική, όπου δεν υπάρχει περιθώριο λάθους, η τεχνολογία γίνεται πολύτιμος σύμμαχος.

Η αποστολή της Ελένης Κυτίνου και της Διονυσίας Ρηγάτου δεν αποτελεί μόνο ένα σημαντικό αθλητικό και εξερευνητικό εγχείρημα, αλλά και ένα ισχυρό μήνυμα για τη δύναμη των γυναικών στην εξερεύνηση, την επιστήμη και τον ακραίο αθλητισμό. Μέσα από τη συνεργασία αυτή, η Garmin Greece επιβεβαιώνει τη φιλοσοφία της να υποστηρίζει ανθρώπους που ξεπερνούν τα όρια και μετατρέπουν την τεχνολογία σε εργαλείο εμπειρίας, ασφάλειας και γνώσης.

Η ελληνική ερευνητική αποστολή ετοιμάζεται να γράψει ιστορία κάτω από τους πάγους της Ανταρκτικής - με ακρίβεια, αξιοπιστία και τη σφραγίδα της Garmin Greece.