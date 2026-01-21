Σε επιφυλακή η Πολιτική Προστασία: «Φούσκωσαν» Κηφισός και Ιλισσός από την κακοκαιρία

Αυξημένη η στάθμη σε Κηφισό και Ιλισσό λόγω της έντονης βροχόπτωσης στην Αττική. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός, μήνυμα 112 και περιορισμός μετακινήσεων.

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός εξαιτίας της κακοκαιρίας που πλήττει την Αττική από τις πρώτες πρωινές ώρες, με τη στάθμη των ποταμών Κηφισού και Ιλισσού να παρουσιάζει αισθητή άνοδο.

Παρότι μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο ή σε κατοικημένες περιοχές, οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των φαινομένων, καθώς η συνεχής βροχόπτωση έχει προκαλέσει ανησυχία για ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα.

Οχήματα της Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται ήδη σε κομβικά σημεία κατά μήκος των δύο ποταμών, ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκειμένου να επέμβει άμεσα εφόσον χρειαστεί. Κάτοικοι περιοχών κοντά στις κοίτες παρακολουθούν με προσοχή την κατάσταση.

Νωρίτερα σήμερα εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της Αττικής, με σύσταση να περιορίσουν στο ελάχιστο τις μετακινήσεις τους τις επόμενες ώρες. Παράλληλα, η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει δέσμη προληπτικών μέτρων, που περιλαμβάνει κλειστά σχολεία, τηλεργασία στον ιδιωτικό τομέα όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και δικαιολογημένη απουσία για τους δημοσίους υπαλλήλους που αδυνατούν να μεταβούν στην εργασία τους.

Οι αρχές συνιστούν ψυχραιμία και συμμόρφωση με τις οδηγίες, καθώς τα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και να ενταθούν τις επόμενες ώρες.

