Μετά από 8 αποβολές, σταμάτησε τη vegan διατροφή και έμεινε έγκυος σε δίδυμα στα 43

Μετά από οκτώ αποβολές και χρόνια απογοήτευσης, μια 43χρονη γυναίκα έμεινε φυσικά έγκυος σε δίδυμα ύστερα από αλλαγή στη διατροφή της. Τι λένε οι ειδικοί.

Για χρόνια, η Μόλι Μπράουν ζούσε με την επαναλαμβανόμενη απώλεια και την απογοήτευση. Οκτώ αποβολές, δύο κύκλοι ορμονικών θεραπειών γονιμότητας και αμέτρητα αρνητικά τεστ εγκυμοσύνης είχαν διαμορφώσει μια καθημερινότητα γεμάτη αγωνία και ψυχική εξάντληση. Στα 43 της, η προοπτική της μητρότητας έμοιαζε να απομακρύνεται οριστικά.

Η Μπράουν και ο σύζυγός της, Ζακ Χόσνι, από το Ρίνο της Νεβάδα, ακολουθούσαν επί χρόνια χορτοφαγική -και κατά μεγάλα διαστήματα vegan – διατροφή. Το κρέας είχε αντικατασταθεί από όσπρια και δημητριακά, τόσο για λόγους υγείας όσο και από την πεποίθηση ότι το ζωικό λίπος επιβάρυνε τον οργανισμό της. Όμως, ύστερα από μια δεκαετία χωρίς αποτέλεσμα και έχοντας εξαντλήσει σχεδόν κάθε διαθέσιμη επιλογή, αποφάσισε να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό.

Στις αρχές του 2025, η Μπράουν επανέφερε σταδιακά ζωικές πρωτεΐνες υψηλής ποιότητας στη διατροφή της. Αυγά, βούτυρο, βοδινό κρέας και κολλαγόνο έγιναν βασικά στοιχεία των γευμάτων της, χωρίς να αποκλείσει πλήρως τα λαχανικά. Λίγους μήνες αργότερα, έμεινε έγκυος με φυσικό τρόπο, αυτή τη φορά σε δίδυμα.

Παρότι παρέμεινε επιφυλακτική, γνωρίζοντας το ιστορικό των αποβολών, η εγκυμοσύνη εξελίχθηκε και τον Δεκέμβριο γέννησε δύο αγόρια, τον Ζάντερ και τον Ράιντερ. Η πορεία, ωστόσο, δεν ήταν χωρίς κινδύνους. Στις 17 εβδομάδες διαγνώστηκε με Σύνδρομο Μετάγγισης από Δίδυμο σε Δίδυμο (TTTS), μια σπάνια αλλά σοβαρή επιπλοκή σε μονοχοριακά δίδυμες κυήσεις. Ακολούθησε επείγουσα ενδομήτρια επέμβαση με λέιζερ και στενή ιατρική παρακολούθηση έως τον τοκετό.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η εγκυμοσύνη μετά τα 40 παραμένει στατιστικά δύσκολη, με χαμηλά ποσοστά φυσικής σύλληψης και αυξημένο κίνδυνο αποβολής. Παράλληλα, τονίζουν πως η διατροφή μπορεί να παίζει υποστηρικτικό ρόλο, χωρίς να αποτελεί πανάκεια. Ζωικές πρωτεΐνες όπως τα αυγά, το άπαχο κρέας και τα λιπαρά ψάρια περιέχουν θρεπτικά συστατικά κρίσιμα για την αναπαραγωγική υγεία, ωστόσο η υπερβολική κατανάλωση παραμένει αντικείμενο επιστημονικής συζήτησης.

Για τη Μπράουν, το αποτέλεσμα ξεπερνά τις εξηγήσεις. «Μετά από όλα όσα πέρασα, νιώθω ότι αυτά τα παιδιά ήταν γραφτό να έρθουν», λέει. «Ήταν μια δύσκολη διαδρομή, αλλά σήμερα τη βλέπω ως τη μεγαλύτερη ευλογία της ζωής μου».

