Κρέμα προσώπου για άντρες: 5 επιλογές για ενυδάτωση και αντιγήρανση

Οι εξειδικευμένες σειρές περιποίησης που κάθε άντρας θα λατρέψει.

Για χρόνια, η ανδρική περιποίηση προσώπου ήταν σχεδόν… ταμπού. Πολλοί άντρες μεγάλωσαν με την ιδέα ότι οι κρέμες και οι οροί είναι «περιττή πολυτέλεια» ή κάτι που δεν τους αφορά. Κι όμως, η αλήθεια είναι απλή: το ανδρικό δέρμα έχει ανάγκες.

Είναι πιο παχύ, συχνά πιο λιπαρό, εκτίθεται καθημερινά στο ξύρισμα, στον ήλιο, στη ρύπανση και στο στρες, και παρ’ όλα αυτά συνήθως μένει χωρίς τη βασική φροντίδα που του αξίζει. Σήμερα, αυτή η αντίληψη αλλάζει.

Η περιποίηση δεν έχει φύλο, έχει μόνο στόχο: υγιές, δυνατό και περιποιημένο δέρμα. Και όπως ακριβώς γυμνάζεις το σώμα σου ή προσέχεις τη διατροφή σου, έτσι και η επιδερμίδα σου χρειάζεται τη σωστή υποστήριξη που μόνο μια κρέμα προσώπου για άντρες μπορεί να της προσφέρει. Ιδού πέντε που αξίζουν σίγουρα την προσοχή σου...

