Απίστευτη απατεωνιά σε εμπορικά κέντρα: Πώς «αρπάζουν» κωδικούς μέσω SMS (vid)

Έστησαν κινητή «παγίδα» μέσα σε αυτοκίνητο, έστελναν SMS που έμοιαζαν απολύτως κανονικά και μέσα σε δευτερόλεπτα άδειαζαν λογαριασμούς ανυποψίαστων πολιτών.

Δύο άτομα κατάφεραν να αποσπούν χρηματικά ποσά από τραπεζικές κάρτες πολιτών μέσα σε εμπορικό κέντρο στα Σπάτα, χρησιμοποιώντας ειδικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας. Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο υπηκόων Κίνας, οι οποίοι είχαν μετατρέψει το αυτοκίνητό τους σε κινητό κέντρο ψηφιακής απάτης.

Σύμφωνα με την έρευνα, στο πορτ μπαγκάζ είχαν εγκαταστήσει εξοπλισμό που λειτουργούσε ως κλώνος κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Σταθμεύοντας κοντά σε εμπορικά κέντρα, δημιουργούσαν ένα ψεύτικο δίκτυο, στο οποίο συνδέονταν αυτόματα τα κινητά τηλέφωνα των πολιτών, χωρίς εκείνοι να αντιληφθούν το παραμικρό.

Πώς έπεφταν τα θύματα στην παγίδα

Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, οι δράστες έστελναν στα κινητά των θυμάτων SMS που έμοιαζαν απολύτως πειστικά. Μηνύματα δήθεν από τράπεζες, εταιρείες courier ή γνωστά καταστήματα, με υποσχέσεις για δώρα ή προειδοποιήσεις για χρεώσεις.

Με το πρώτο κλικ στον σύνδεσμο, οι πολίτες έχαναν τον έλεγχο. Κωδικοί, στοιχεία καρτών και χρήματα περνούσαν στα χέρια των δραστών, χωρίς καν να καταλάβουν πώς συνέβη.

Θύμα της απάτης περιέγραψε στο MEGA τη στιγμή που κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Όπως είπε, έλαβε SMS που του υποσχόταν δωροεπιταγή 100 ευρώ ενώ βρισκόταν μέσα στο εμπορικό κέντρο. Πατώντας τον σύνδεσμο, άνοιξε αυτόματα η εφαρμογή e-banking στο κινητό του, δημιουργήθηκε συναλλαγή και έλαβε εξαψήφιο κωδικό επιβεβαίωσης.

Λίγο αργότερα, άρχισε να βλέπει μεταφορές χρημάτων από τον λογαριασμό του προς άλλους λογαριασμούς. «Άρχισα να βλέπω να γίνονται μεταφορές και δεν μπορούσα να καταλάβω τι συμβαίνει», ανέφερε, εξηγώντας ότι επικοινώνησε άμεσα με την τράπεζα για να παγώσει τον λογαριασμό του.

Μηνύματα που μοιάζουν αθώα, αλλά δεν είναι

Άλλο θύμα της απάτης περιέγραψε ότι έλαβε SMS για δήθεν αποτυχημένη παράδοση δέματος και χρέωση 32 ευρώ. Το μήνυμα περιείχε σύνδεσμο, τον οποίο πάτησε αφηρημένος, ενώ ψώνιζε με την οικογένειά του.

«Μου ζητούσαν κωδικούς, άνοιξε e-banking για να πληρώσω το ποσό και άρχισαν να έρχονται SMS επιβεβαίωσης», είπε. Όταν άνοιξε ξανά την εφαρμογή της τράπεζας, οι δράστες είχαν ήδη αποκτήσει πρόσβαση και επιχείρησαν να ολοκληρώσουν συναλλαγές.

Το λάθος, όπως παραδέχθηκε, ήταν ότι άνοιξε το e-banking την ώρα που η επίθεση βρισκόταν σε εξέλιξη. Ευτυχώς, έκλεισε έγκαιρα το κινητό και γλίτωσε τα χειρότερα.

Η υπόθεση προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς δείχνει πόσο εύκολα μπορεί να στηθεί μια ψηφιακή παγίδα σε πολυσύχναστους χώρους. Ένα απλό SMS και ένα κλικ αρκούν, όταν η τεχνολογία χρησιμοποιείται με λάθος σκοπό.

