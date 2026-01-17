Ο λόγος που όσοι ροχαλίζουν δεν ξυπνούν από τον θόρυβο που κάνουν

Γιατί όσοι ροχαλίζουν δεν ξυπνούν από τον θόρυβο που κάνουν; Ειδικός εξηγεί πώς ο σύντροφός σας καταφέρνει να παραμένει κοιμισμένος παρά την φασαρία.

Δεν υπάρχει τίποτα πιο εκνευριστικό από το έντονο ροχαλητό του συντρόφου σας, ενώ εσείς πασχίζετε να αποκοιμηθείτε. Οι επιστήμονες έρχονται να δώσουν την εξήγηση γιατί αυτοί που ροχαλίζουν δεν ξυπνούν από την φασαρία που κάνουν.

Ο Δρ Μάνις Σαχ από το Sydney Center for TMJ and Sleep Therapy, δήλωσε: «Έχετε κοιμηθεί ποτέ στο ίδιο δωμάτιο με κάποιον που ροχαλίζει; Αν η απάντησή σας είναι ναι, πιθανότατα δυσκολευτήκατε να κοιμηθείτε. Είτε το ροχαλητό είναι δυνατό είτε μέτριο, ο ήχος σίγουρα μπορεί να διαταράξει τον ύπνο σας. Είναι ενοχλητικό και αποτελεί λόγο ανησυχίας, ειδικά όταν συμβαίνει κάθε βράδυ. Αλλά αν το ροχαλητό κάποιου σας ξυπνάει, ίσως αναρωτιέστε πώς εκείνος μπορεί και κοιμάται μέσα σε αυτόν τον θόρυβο».

Η εξήγηση

Ο γιατρός εξήγησε ότι όσοι ροχαλίζουν μπορεί να ακούνε τον θόρυβο που κάνουν, όμως ο εγκέφαλός τους τον φιλτράρει ως χαμηλής προτεραιότητας ήχο. «Ο ήχος του ροχαλητού που παράγετε, φιλτράρεται γιατί τα αυτιά σας και ολόκληρο το σύστημά σας είναι συνηθισμένα σε αυτόν τον ήχο», είπε.

«Ο εγκέφαλός σας επίσης, βάζει ως προτεραιότητα την ανάπαυση, οπότε δεν θα ενεργοποιήσει το σώμα σας να ξυπνήσει, ακόμη και με την παρουσία του ήχου του ροχαλητού σας», πρόσθεσε. Εξήγησε ότι ο εγκέφαλος του ατόμου που ροχαλίζει συνηθίζει με την πάροδο του χρόνου τον ήχο του ίδιου του ροχαλητού. Αυτή η διαδικασία, που ονομάζεται εξοικείωση (habituation), σημαίνει ότι δεν ξυπνούν από αυτόν, όση φασαρία κι αν κάνει.

Ωστόσο, ασυνήθιστοι ήχοι (όπως ένας δυνατός θόρυβος στην κουζίνα ή ένα χτύπημα στη σκεπή) μπορούν να αρκούν για να ξυπνήσουν κάποιον που ροχαλίζει πολύ δυνατά. Αυτό συμβαίνει επειδή πρόκειται για «σήματα υψηλής προτεραιότητας», όπως εξήγησε ο Δρ Σαχ, ενεργοποιώντας τον εγκέφαλο να ενεργοποιήσει τον μηχανισμό άμυνας του σώματος. «Αυτή η δραστηριότητα στον εγκέφαλο εξηγεί γιατί μπορείτε να ξυπνήσετε από λεπτούς ήχους αλλά όχι από το δυνατό ροχαλητό σας», είπε.

Παρόλο που όσοι ροχαλίζουν φαίνεται να μπορούν να κοιμηθούν μέσα στον θόρυβό τους, κάποιοι από αυτούς ξυπνούν, αλλά μόνο για λίγα δευτερόλεπτα. «Αυτός που ροχαλίζει μπορεί να ξανακοιμηθεί μετά από αυτό», πρόσθεσε. «Το γεγονός ότι αυτοί που ροχαλίζουν μπορούν να ξανακοιμηθούν εξηγεί γιατί πολλοί δεν θυμούνται καν ότι ξύπνησαν. Παραμένουν σε κατάσταση ύπνου όταν συμβαίνει η διαταραχή του ύπνου και δεν έχουν ανάμνηση αυτής το πρωί».

Ο κίνδυνος του ροχαλητού

Αν και το ροχαλητό αποτελεί ενοχλητικό φαινόμενο για όποιον πρέπει να το ακούει καθημερινά, υπάρχουν περιπτώσεις όπου μπορεί να υποδηλώνει σοβαρότερο πρόβλημα. Το δυνατό ροχαλητό, συγκεκριμένα, μπορεί να υποδηλώνει σοβαρή κατάσταση υγείας, είπε. Το χρόνιο ροχαλητό (που προκαλείται από φραγμένη δίοδο στο πίσω μέρος του στόματος) μπορεί να είναι σύμπτωμα άπνοιας.

Αυτή η κατάσταση προκαλεί στο άτομο που ροχαλίζει να σταματά να αναπνέει για 10–30 δευτερόλεπτα, κάτι που μπορεί να επιβαρύνει την καρδιά και να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο υπέρτασης, καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικού. «Το περιστασιακό ροχαλητό είναι συχνό και συνήθως δεν προκαλεί ανησυχία», συμπλήρωσε ο Δρ Σαχ.

«Ωστόσο, το έντονο και συχνό ροχαλητό είναι κάτι που δεν πρέπει να αγνοείται. Ο γενικός κανόνας είναι ότι πρέπει να δείτε έναν γιατρό όταν το ροχαλητό επηρεάζει την ποιότητα του ύπνου σας και προκαλεί υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μπορεί να φαίνεται ασήμαντο, αλλά το ροχαλητό μπορεί να επηρεάσει τις σχέσεις, ειδικά όταν επηρεάζει την ευημερία του συντρόφου σας», κατέληξε.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ