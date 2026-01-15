Σεξιστικό σχόλιο Κυρανάκη προς Πέρκα: «Εδώ είναι η Βουλή, όχι η κουζίνα σας»

Ένταση επικράτησε στη Βουλή μετά από σεξιστική φράση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη προς την Πέτη Πέρκα, κατά τη συζήτηση για τον σιδηροδρομικό δίκτυο. Τι του απάντησε.

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε το περιστατικό που σημειώθηκε στη Βουλή κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Μεταφορών για τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου και την τροποποίηση της σύμβασης με τη Hellenic Train.

Κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, εξαπέλυσε επίθεση με σαφώς σεξιστικό περιεχόμενο κατά της βουλεύτριας της Νέας Αριστεράς, Πέτης Πέρκα. Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, της απηύθυνε την φράση: «Έχετε πολύ θράσος για πρώην γενική γραμματέα του υπουργείου που ξεπούλησε τον σιδηρόδρομο να φωνάζετε. Εδώ είναι η Βουλή, όχι η κουζίνα σας».

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε άμεση κατακραυγή από πολλούς παρευρίσκοντες και παρευρισκόμενες, με την κ. Πέρκα να κάνει λόγο για ευθεία σεξιστική προσβολή. Σε δηλώσεις της προς τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες τόνισε ότι πρόκειται για σχόλιο που δεν θα απευθυνόταν ποτέ σε άνδρα συνάδελφό της, χαρακτηρίζοντάς το «κλασικό καταφύγιο όταν εξαντλούνται τα επιχειρήματα».

Παράλληλα, η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς αμφισβήτησε ευθέως την αξιοπιστία των ισχυρισμών του αναπληρωτή υπουργού, κάνοντας λόγο για διαστρέβλωση στοιχείων γύρω από τα 700 εκατ. ευρώ που αφορούν -όπως σημείωσε- κρατικές ενισχύσεις, οι οποίες αποτέλεσαν και το βασικό επιχείρημα για την ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. «Πρόκειται για δηλώσεις χωρίς τεκμηρίωση και με αποδεδειγμένες ανακρίβειες», υπογράμμισε.

