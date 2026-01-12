Κύπρος: Μυστήριο με τον θάνατο Ρώσου στη ρωσική πρεσβεία: Τι έδειξε η νεκροψία

Η νεκροτομή βαθαίνει το μυστήριο γύρω από τον θάνατο εργαζόμενου στην Πρεσβεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Λευκωσία.

Ανώτερος Ρώσος αξιωματούχος βρέθηκε νεκρός στην πρεσβεία της χώρας του στην Κύπρο, με τη νεκροψία να αποκαλύπτει ότι η αιτία θανάτου δεν ήταν φυσική και ότι «πιθανώς επρόκειτο για αυτοκτονία», δήλωσε αστυνομική πηγή τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου.

Το πτώμα ενός άνδρα ανακαλύφθηκε στο γραφείο του την Πέμπτη και η κυπριακή αστυνομία κλήθηκε στην πρεσβεία, αλλά δεν επετράπη στους αστυνομικούς να εισέλθουν στο κτίριο, ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως έδειξε η νεκροψία - νεκροτομή, που διενεργήθηκε επί της σορού 48χρονου Ρώσου A.V. Panov, εργαζόμενου στην Πρεσβεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Λευκωσία, έριξε φως για την αιτία θανάτου.

Διαβάστε την συνέχεια στο newsbomb.gr