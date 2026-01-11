Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα καταβληθούν τα χρήματα στους τελευταίους δικαιούχους για το 2025

H ημερομηνία καταβολής των χρημάτων στους τελευταίους δικαιούχους για το 2025 της επιστροφής ενοικίου.

H καταβολή των χρημάτων στους τελευταίους δικαιούχους για το 2025 της επιστροφής ενοικίου έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 15/1/2026. Η διαδικασία αφορά όσους χρειάστηκε να δηλώσουν τραπεζικούς λογαριασμούς ή έκαναν διορθωτικές δηλώσεις μετά τις 13 Δεκεμβρίου.

Ουσιαστικά αυτή είναι η τελευταία πράξη στην συγκεκριμένη παροχή ενώ είναι η πρώτη χρονιά που υλοποιείται το μέτρο της επιστροφής ενοικίου και σε αυτή την τελευταία καταβολή, όπου θα εισπράξουν χρήματα από την ΑΑΔΕ όσοι έκαναν διορθωτικές δηλώσεις ή όσοι εμφάνισαν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς στο χρονικό διάστημα από τις 13 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 30 Δεκεμβρίου.

