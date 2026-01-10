Γροιλανδία: «Δεν επιθυμούμε να γίνουμε Αμερικανοί», διαμηνύουν τα πολιτικά κόμματα της χώρας

«Να σταματήσουν να αντιμετωπίζουν τη χώρα μας με περιφρόνηση», ζητούν από τις ΗΠΑ.

Τα πολιτικά κόμματα της Γροιλανδίας επανέλαβαν το βράδυ της Παρασκευής, μέσω κοινής ανακοίνωσης, ότι απορρίπτουν κάθε προοπτική ένταξης στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε πως οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν το στρατηγικής σημασίας νησί της Αρκτικής «είτε με τον εύκολο είτε με τον δύσκολο τρόπο».

«Δεν επιθυμούμε να γίνουμε Αμερικανοί, ούτε Δανοί. Θέλουμε να παραμείνουμε Γροιλανδοί», υπογράμμισαν οι ηγέτες και των πέντε κομμάτων που εκπροσωπούνται στο κοινοβούλιο της Γροιλανδίας, ξεκαθαρίζοντας τη θέση τους.

Όπως τόνισαν, το ζήτημα του μέλλοντος του νησιού αποτελεί αποκλειστικά απόφαση του λαού της Γροιλανδίας, ενώ απηύθυναν εκ νέου έκκληση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες «να σταματήσουν να αντιμετωπίζουν τη χώρα μας με περιφρόνηση».

