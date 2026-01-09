Τα τρία «αόρατα» όπλα των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα: Το «φάντασμα», ο «δολοφόνος» και ο «βασιλιάς»

Χωρίς να χαθεί ούτε ένα αεροσκάφος, χωρίς νεκρούς από την πλευρά των επιτιθέμενων η αμερικάνικη επιχείρηση Absolute Resolve βασίστηκε στην τεχνολογική υπεροχή των αμερικάνικων δυνάμεων.

Το πρωινό της 3ης Ιανουαρίου 2026, ο κόσμος ξύπνησε με μια είδηση που έμοιαζε βγαλμένη από ταινία: Μέσα σε μια αστραπιαία επιχείρηση που κράτησε λιγότερο από δυόμισι ώρες, Αμερικανικές ειδικές δυνάμεις εισέβαλαν στο Καράκας με... ελικόπτερακαι συνέλαβαν τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο μαζί με τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες, απευθείας από την κατοικία τους.

Χωρίς να χαθεί ούτε ένα αμερικανικό αεροσκάφος, χωρίς νεκρούς από την πλευρά των επιτιθέμενων (μόνο επτά ελαφρά τραυματίες) και παρά την αριθμητική υπεροχή των αμυνόμενων στο έδαφος – κάτι που ανατρέπει τις παραδοσιακές στρατιωτικές θεωρίες όπου οι εισβολείς υφίστανται συνήθως πολλαπλάσιες απώλειες.

Διαβάστε την συνέχεια στο newsbomb.gr