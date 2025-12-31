Στην Ιρλανδία, οι γυναίκες γιορτάζουν τα δικά τους «Χριστούγεννα» τον... Ιανουάριο

Για πολλές γυναίκες στην Ιρλανδία, το αποκορύφωμα των Χριστουγέννων είναι το Nollaig na mBan, γνωστό και ως «Χριστούγεννα των Γυναικών».

Τα Χριστούγεννα είναι για πολλούς η πιο ωραία περίοδος του χρόνου. Αλλά όχι για όλους. Για τις γυναίκες στην Ιρλανδία, πάντως, έχει μια διαφορετική σημασία αυτή η γιορτή. Όπως διαβάζουμε στον National Geographic, για την Τρέισι Γκρουμ, μια γυναίκα κοντά στα 50 που ζει στο Kildorrey στην κομητεία Cork, το αποκορύφωμα των Χριστουγέννων είναι το Nollaig na mBan, γνωστό και ως «Χριστούγεννα των Γυναικών», «Μικρά Χριστούγεννα» ή «Χριστούγεννα των Μικρών Γυναικών».

Η γιορτή, η οποία είναι μια ιρλανδική λαϊκή παράδοση, πέφτει στις 6 Ιανουαρίου, τη δωδέκατη και τελευταία ημέρα των Χριστουγέννων και την εορτή των Θεοφανείων, όταν οι Καθολικοί τιμούν την επίσκεψη των τριών μάγων. «Είναι η νύχτα που μπορώ πραγματικά να χαλαρώσω επειδή δεν υπάρχει καμία πίεση πάνω μου», σημειώνει η Γκρουμ. Τι συμβαίνει εκείνη τη μέρα; Στο Nollaig na mBan, οι ρόλοι των φύλων αντιστρέφονται οι γυναίκες ξεκουράζονται. Τουλάχιστον, έτσι ξεκίνησε να υφίσταται το Nollaig na mBan.

Για την Γκρουμ, η οποία εργάζεται ως υποδιευθύντρια και είναι επίσης μητέρα ενός 15χρονου και δύο διδύμων 12χρονων, τα Χριστούγεννα είναι μια αγχωτική περίοδος. Γιατί, ας μην ξεχνάμε ότι οι γυναίκες συχνά κουβαλούν το συναισθηματικό φορτίο της αγοράς δώρων, της διακόσμησης του σπιτιού και του μαγειρέματος, μεταξύ άλλων καθηκόντων. Μόλις ολοκληρωθούν όλες οι χριστουγεννιάτικες δουλειές, το Nollaig na mBan προσφέρει στις γυναίκες μια ανάπαυλα: Μια μέρα (και μια νύχτα) για να χαλαρώσουν και να γιορτάσουν.

