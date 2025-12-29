Η συμβουλή του LinkedIn για όσους θέλουν να αλλάξουν δουλειά το 2026: «Εκεί βρίσκονται πολλές ευκαιρίες»

Η LinkedIn προβλέπει ότι το 2026 οι μικρές επιχειρήσεις θα αποτελέσουν τον σημαντικότερο προορισμό για όσους δεν έχουν επαγγελματική εμπειρία, υποστηρίζοντας ότι εκεί θα βρίσκονται οι μεγαλύτερες και ρεαλιστικότερες ευκαιρίες εργασίας.

Το να βρει κάποιος δουλειά χωρίς προϋπηρεσία μπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολο. Για αυτόν τον λόγο, η LinkedIn, το κοινωνικό δίκτυο που εστιάζει στην εργασία, το επιχειρείν και τις επαγγελματικές ευκαιρίες, μοιράστηκε μια συμβουλή που μπορεί να φανεί πολύ χρήσιμη.

Aνάμεσα στις προβλέψεις της για το 2026, μία ξεχωρίζει και αναφέρει ότι: «Η καλύτερη επαγγελματική απόφαση για εργαζομένους χωρίς εμπειρία θα είναι να ξεκινήσουν από κάτι μικρό».

Η πρόβλεψη της LinkedIn για το 2026: «Εκεί βρίσκονται πολλές ευκαιρίες»

Η LinkedIn προβλέπει ότι οι μικρές επιχειρήσεις θα αποτελέσουν τον βασικό προορισμό των νέων που αναζητούν εργασία το 2026. Η επικεφαλής οικονομολόγος της πλατφόρμας, Karin Kimbrough, εξηγεί στο CNBC Make It: «Αναλύοντας τις προσλήψεις ανά μέγεθος εταιρείας, βλέπουμε ότι οι πιο μικρές συνεχίζουν να προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα για όσους δεν έχουν την ανάλογη εμπειρία».

Οι μικρές επιχειρήσεις αποτελούν τεράστιο κομμάτι της παγκόσμιας αγοράς εργασίας. Η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αντιστοιχούν στο 90% των επιχειρήσεων παγκοσμίως και είναι υπεύθυνες για πάνω από το 50% των θέσεων εργασίας. «Όταν σκεφτόμαστε ευκαιρίες, αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσει κάποιος. Εκεί βρίσκονται πολλές δυνατότητες», τονίζει η Kimbrough.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με σχετική έκθεση της LinkedIn, στις μεγάλες εταιρείες το ποσοστό εργαζομένων χωρίς εμπειρία παραμένει στάσιμο ή μειώνεται. Αυτό κάνει τις μικρότερες επιχειρήσεις ακόμη πιο σημαντική «πόρτα εισόδου» για όσους θέλουν να μπουν στην αγορά εργασίας.

