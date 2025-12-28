Πώς ο Πούτιν κρατά τους δισεκατομμυριούχους της Ρωσίας στο πλευρό του εν μέσω πολέμου

Οι δυτικές κυρώσεις δεν κατάφεραν να μετατρέψουν τους υπερπλούσιους σε αντιπάλους του Πούτιν, ενώ η πολιτική του «καρότου και μαστιγίου» τους μετέτρεψε σε σιωπηλούς υποστηρικτές.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου με την Ουκρανία, ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων στη Ρωσία έφτασε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Ωστόσο, στα 25 χρόνια που ο Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκεται στην εξουσία, οι πλούσιοι και ισχυροί της Ρωσίας – γνωστοί ως ολιγάρχες – έχουν χάσει σχεδόν όλη την πολιτική τους επιρροή.

Όλα αυτά είναι καλά νέα για τον Ρώσο πρόεδρο, σχολιάζει σε ανάλυση του, το BBC. Οι δυτικές κυρώσεις δεν κατάφεραν να μετατρέψουν τους υπερπλούσιους σε αντιπάλους του, ενώ η πολιτική του «καρότου και μαστιγίου» τους μετέτρεψε σε σιωπηλούς υποστηρικτές.

