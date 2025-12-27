Αν αυτά τα 8 σενάρια επαναλαμβάνονται συνεχώς στη ζωή κάποιου, τότε η κοινωνική νοημοσύνη του είναι χαμηλή

Η κοινωνική νοημοσύνη δεν είναι ένα στατικό χάρισμα, αλλά η ικανότητα του ατόμου να διαβάζει τα σήματα, να κατανοεί το πλαίσιο και να ανταποκρίνεται με τον σωστό τρόπο

Υπάρχουν στιγμές που η επικοινωνία μοιάζει με ναρκοπέδιο ή που κάποιος νιώθει ότι είναι ο τελευταίος που αντιλαμβάνεται όσα οι άλλοι κατανοούν ενστικτωδώς. Αν ένας άνθρωπος αισθάνεται συχνά ότι «χάνει τη φάση» ή ότι παρερμηνεύει τις διαθέσεις των γύρω του, η αιτία εντοπίζεται πιθανότατα στο επίπεδο της κοινωνικής του νοημοσύνης.

Η κοινωνική νοημοσύνη δεν είναι ένα στατικό χάρισμα, αλλά η ικανότητα του ατόμου να διαβάζει τα σήματα, να κατανοεί το πλαίσιο και να ανταποκρίνεται με τον σωστό τρόπο. Όταν ορισμένα δυσάρεστα σενάρια επαναλαμβάνονται συστηματικά, λειτουργούν ως «καμπανάκι» ότι η κοινωνική επίγνωση χρειάζεται ενίσχυση. Ευτυχώς, η κοινωνική νοημοσύνη είναι μια δεξιότητα που μαθαίνεται.

Στην ουσία, είναι η ικανότητα να παρατηρεί κανείς τις μικρές λεπτομέρειες, έναν τόνο φωνής, μια ματιά, μια παύση, που κάνουν την επικοινωνία πιο εύκολη και ουσιαστική.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr