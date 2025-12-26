Έκρηξη στον Εύοσμο: «Εκδικητικό χτύπημα» με εντολή από τις φυλακές εξετάζουν οι Αρχές

Οι Αρχές ερευνούν την έκρηξη σε τράπεζα στον Εύοσμο, βλέποντας «εκδικητικό» χτύπημα με εντολή από τις φυλακές.

Nέα διάσταση λαμβάνει η υπόθεση της έκρηξης που σημειώθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων σε υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, καθώς οι Αρχές εκτιμούν ότι το χτύπημα μπορεί να οργανώθηκε «με εντολή από τις φυλακές».

Το περιστατικό χαρακτηρίζεται από τους αξιωματικούς ως «επαγγελματικό», ενώ δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο ανάληψης ευθύνης τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το χτύπημα παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με την έκρηξη που είχε σημειωθεί τον περασμένο Μάιο σε τράπεζα στην οδό Αγίου Δημητρίου, όπου είχε χάσει τη ζωή της μια 39χρονη γυναίκα.

Διαβάστε την συνέχεια στο reader.gr