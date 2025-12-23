Συνελήφθη o «φονιάς φονιάδων» που κυνηγούσε τη Greek Mafia

Μετά από επιχείρηση του ελληνικού FBI, συνελήφθη 35χρονος εκτελεστής που δρούσε για λογαριασμό της εγκληματικής οργάνωσης του επονομαζόμενου «Έντικ».

Μετά από μαζική επιχείρηση του ελληνικού FBI, συνελήφθη ένας κορυφαίος καταζητούμενος, 35χρονος εκτελεστής που δρούσε για λογαριασμό της εγκληματικής οργάνωσης του επονομαζόμενου «Έντικ».

Ο εν λόγω έχει κατηγορηθεί ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης, στο πλαίσιο της οποίας τελέστηκαν ανθρωποκτονίες, μεταξύ άλλων μελών της Greek Mafia, στα Σκούρτα Βοιωτίας, στον Κορυδαλλό Αττικής, στην περιοχή Σβορώνου Πιερίας.

