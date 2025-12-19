Μακελειό στην Αυστραλία: Σέρφερ και κολυμβητές σχημάτισαν «κύκλο ζωής» στον ωκεανό

Εκατοντάδες σέρφερ και κολυμβητές τίμησαν με τον δικό τους τρόπο τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ.

Εκατοντάδες σέρφερ και θαμώνες της παραλίας επέστρεψαν στα νερά του Μπόνταϊ για να αποτίσουν φόρο τιμής στους νεκρούς της μαζικής ένοπλης επίθεσης της Κυριακής. Η πιο διάσημη παραλία της Αυστραλίας άνοιξε σταδιακά ξανά, αφότου ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Χανουκά, σκοτώνοντας 15 ανθρώπους.

Την Πέμπτη (18/12) οι ναυαγοσώστες ύψωσαν τις πρώτες κόκκινες και κίτρινες σημαίες, σηματοδοτώντας ότι η ακτή άρχισε να λειτουργεί ξανά. Το πάρκο και η γέφυρα όπου έλαβε χώρα η σφαγή άνοιξαν επίσης ξανά για το κοινό , καθώς η αστυνομία ολοκλήρωσε την εγκληματολογική εξέταση του τόπου.

Το πρωί της Παρασκευής, μόλις λίγες εκατοντάδες μέτρα μακριά από το σημείο της σφαγής, σέρφερ, paddleboarders και άλλοι συγκεντρώθηκαν στις ακτές σε μια ένδειξη αλληλεγγύης. «Είναι απλά πανέμορφο», δήλωσε στο ABC ο συνδιευθύνων σύμβουλος του εκτελεστικού συμβουλίου της Αυστραλιανής Εβραϊκής Ομοσπονδίας, Άλεξ Ρίβτσιν.

