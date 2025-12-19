Έσπασε τη σιωπή της: Η γυναίκα που έγινε viral στη συναυλία των Coldplay μιλά για τον εφιάλτη της

Η Κριστίν Κάμποτ μιλά για πρώτη φορά για την πιο viral στιγμή του 2025 και αποκαλύπτει τον εφιάλτη που ζει αφότου την πρόδωσε η kiss cam των Coldplay.

Όταν η kiss cam στη συναυλία των Coldplay εστίασε πάνω σε ένα ακόμα ζευγάρι, κανείς δεν περίμενε αυτή την αντίδραση, αλλά και αυτή την εξέλιξη.

Η αντίδραση του ζευγαριού πρόδωσε πως μάλλον δεν ήταν ένα νόμιμο ζευγάρι και οι δυο τους υπέστησαν τις επόμενες ημέρες επαγγελματικές και προσωπικές συνέπειες για αυτή την επιλογή τους.

Η εκτελεστική διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Κριστίν Κάμποτ ήταν η γυναίκα που εμφανίστηκε στην μεγάλη οθόνη σε συναυλία των Coldplay αγκαλιάζοντας τον τότε διευθύνοντα σύμβουλο της τεχνολογικής εταιρείας Astronomer, Άντι Μπάιρον. Έκτοτε ζει έναν εφιάλτη από αυτή τη στιγμή που έγινε viral.

