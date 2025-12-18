Μελάνια: Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ για το ντοκιμαντέρ του Amazon με θέμα την πρώτη κυρία των ΗΠΑ

Η ταινία των 40 εκατομμυρίων δολαρίων – σε σκηνοθεσία του Μπρετ Ράτνερ – ακολουθεί τη Μελάνια Τραμπ τις ημέρες πριν από την ορκωμοσία του 2025.

Το Amazon κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ για το ντοκιμαντέρ που θα κυκλοφορήσει την επόμενη χρονιά με θέμα τη Μελάνια Τραμπ. Η ταινία ακολουθεί την πρώτη κυρία στις 20 ημέρες πριν από την ορκωμοσία του 2025 και υπόσχεται «άνευ προηγουμένου πρόσβαση» σε «αποκλειστικό υλικό που καταγράφει κρίσιμες συναντήσεις, ιδιωτικές συνομιλίες και περιβάλλοντα που δεν έχουν βγει ξανά στο φως».

«Μάρτυρες ιστορίας εν τη γενέσει» είναι το σλόγκαν. Το φιλμ είναι επίσης ένα όχημα επιστροφής για τον σκηνοθέτη Μπρετ Ράτνερ, ο οποίος κατηγορήθηκε για σεξουαλική παρενόχληση από αρκετές γυναίκες το 2017. Ο σκηνοθέτης μετακόμισε στο Ισραήλ το 2023 και αυτοαποκαλούνταν «περήφανος Σιωνιστής» στο Instagram εκείνη την εποχή. Είναι γνωστό ότι είναι στενός φίλος του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

