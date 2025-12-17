Κυψέλη: Κλείδωσαν με λουκέτο τους διευθυντές μέσα στο σχολείο που έγινε το περιστατικό με τη 16χρονη

Λουκέτο στην πόρτα του σχολείου τους στην Κυψέλη φέρονται να έβαλαν οι μαθητές, κλειδώνοντας μέσα τους διευθυντές.

Αν και η κατάληψη του γυμνασίου της Κυψέλης που σημειώθηκε το σοβαρό περιστατικό βίας με τη 16χρτονη που μαχαίρωσε 14χρονη μαθήτριά της, έχει λήξει, φαίνεται πως οι μαθητές προχώρησαν σε μια νέα κίνηση, αφού φέρονται να κλείδωσαν τους διευθυντές του σχολείου μέσα στο κτίριο.

Στα πλάνα που πρόβαλε ο ΑΝΤ1 και η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» διακρίνεται το λουκέτο που έχει τοποθετηθεί στην είσοδο, εμποδίζοντας τους διευθυντές να εξέλθουν. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, οι διευθυντές αποφάσισαν να καλέσουν την αστυνομία προκειμένου να τους ανοίξει και να αποκατασταθεί η ομαλότητα.

