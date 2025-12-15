Μαχαίρωμα μαθήτριας στην Κυψέλη: «Την έλεγαν πρεζάκι και βρωμιάρα»

Η αδελφή της δράστιδος μιλά για bullying και λεκτική βία, τονίζει: «Δεν είναι τρελή να πάει και να της επιτεθεί. Είναι μια χαρά κοπέλα, εγώ δεν βλέπω κάτι περίεργο».

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο 15ο Γυμνάσιο Κυψέλης, όπου μαθήτρια τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι μετά από επίθεση με μαχαίρι από συμμαθήτριά της.

Το επεισόδιο προκάλεσε έντονη ανησυχία στην εκπαιδευτική κοινότητα, ενώ οι συνθήκες παραμένουν ασαφείς ως προς το αν επρόκειτο για προγραμματισμένο «ραντεβού» ή μονομερή επίθεση.

Η αδελφή της δράστιδος έδωσε τη δική της εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι η επίθεση δεν ήταν αναίτια αλλά αποτέλεσμα συνεχούς λεκτικής βίας.

Η ίδια τόνισε πως η αδελφή της δεν είναι «τρελή» ούτε επιθετική χωρίς λόγο, αλλά αντιδρά μόνο όταν προκαλείται. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι στο παρελθόν είχε υπάρξει ένα επεισόδιο στο προηγούμενο σχολείο, όπου η μαθήτρια είχε τσακωθεί με δασκάλα και της πέταξε καφέ, υποβαθμίζοντας όμως τη σημασία του γεγονότος.

