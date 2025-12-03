Η φωτογραφία που έγινε σύμβολο για την φονική πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ

Mία φωτογραφία που συμβολίζει όλο τον πόνο και την απόγνωση για τη φονική πυρκαγιά στους ουρανοξύστες του Χονγκ Κονγκ κάνει τον γύρο του κόσμου.

Ήταν ένα ήσυχο φθινοπωρινό απόγευμα με γαλανό ουρανό και δροσερό αεράκι καθώς ο Γουόνγκ ξεκίνησε να πάρει την εγγονή του από το σχολείο. Ο 71χρονος συνταξιούχος και η σύζυγός του έκαναν κάθε μέρα «βάρδιες» προς το σχολείο από το συγκρότημα διαμερισμάτων τους στην περιοχή Τάι Πο του Χονγκ Κονγκ.

Εκείνη την Τετάρτη, την ημέρα που μια θανατηφόρα πυρκαγιά κατέστρεψε το συγκρότημα κατοικιών Wang Fuk Court – έτυχε να είναι η μέρα που έπρεπε να πάει εκείνος να πάρει τη μικρή. Λίγη ώρα αφότου έφυγε από το διαμέρισμά τους, ο Γουόνγκ -ο οποίος ζήτησε να κατονομαστεί μόνο με το όνομά του- συνειδητοποίησε ότι είχε ξεσπάσει φωτιά σε έναν από τους πύργους του συγκροτήματος.

