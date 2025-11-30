Λάρισα: Ένταση και χημικά στο μπλόκο των αγροτών, βίντεο από τη σύγκρουση με τα ΜΑΤ

Ένταση επικράτησε στο μπλόκο των αγροτών στην παλαιά εθνική οδό Λάρισας – Βόλου, το μεσημέρι της Κυριακής. Βίντεο από το σημείο.

Ένταση προκλήθηκε όταν αγρότες με τα τρακτέρ τους επιχείρησαν να ανέβουν στην Εθνική οδό στο ύψος του Πλατύκαμπου. Λίγο μετά την προσέλευση των τρακτέρ στο σημείο, η ατμόσφαιρα έγινε ιδιαίτερα τεταμένη, καθώς σημειώθηκαν διαπληκτισμοί μεταξύ αγροτών και δυνάμεων των ΜΑΤ.

Οι αγρότες ζητούσαν επίμονα να μετακινηθεί η αστυνομική κλούβα που είχε τοποθετηθεί κάθετα στο οδόστρωμα, εμποδίζοντας τη διέλευση και φράζοντας τον δρόμο. Στο σημείο φθάνουν και αγρότες από τα Φάρσαλα οι οποίοι θα επιχειρήσουν να παρατάξουν περίπου 300 τρακτέρ, απέναντι στην κλούβα των ΜΑΤ.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr