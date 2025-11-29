Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Ο ένας είναι ιδιοκτήτης γνωστής αλυσίδας φούρνων στην Αττική.

Xειροπέδες σε δύο οδηγούς ΙΧ οι οποίοι κατελήφθησαν να κινούνται σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας πέρασε η Τροχαία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην μία περίπτωση κατελήφθη 56χρονος γνωστός επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης αλυσίδας φούρνων να τρέχει με ταχύτητα 216 χλμ/ώρα επί της Λ. Βουλιαγμένης.

