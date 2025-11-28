Αντίστροφος κεραυνός: Το είδαμε και αυτό με την κακοκαιρία Adel

Με το πέρασμα της κακοκαιρίας Adel, μέσα στη γενικότερη ομοβροντία, έπεσε και ένας αντίστροφος κεραυνός στον Υμηττό.

Ένα εντυπωσιακό και εξαιρετικά σπάνιο καιρικό φαινόμενο, συγκεκριμένα ένας αντίστροφος κεραυνός (upward lightnin), σφυροκόπησε τον Υμηττό κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας Adel.

Το μοναδικό στιγμιότυπο τράβηξε ο Θάνος Μανώλης και το δημοσίευσε στα social media του Forecast Weather Greece. «Ανάποδος κεραυνός με θέα τον Υμηττό», αναγράφεται στη λεζάντα της ανάρτησης.

