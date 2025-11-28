Σοκ στο Μενίδι: 14χρονη πήγε σε ΑΤ με νεκρό έμβρυο

Σοκ προκαλεί η είδηση ότι 14χρονη πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών κρατώντας σε σακούλα ένα νεκρό έμβρυο, ούτε δύο μηνών.

Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στο Mενίδι, όταν ένα 14χρονο κορίτσι εμφανίστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών κρατώντας σε σακούλα ένα νεκρό έμβρυο που κυοφορούσε για 1,5 μήνα.

Όλα έγιναν χθες (27/11), όταν μια 14χρονη εμφανίστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα κρατώντας μια σακούλα μέσα στην οποία υπήρχε έμβρυο ούτε δύο μηνών. Η ανήλικη κατήγγειλε ότι η μητέρα της την ξυλοκόπησε, με αποτέλεσμα να αποβάλει.

