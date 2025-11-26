Πρόστιμο 350 ευρώ για όσους δεν έχουν αυτό το χαρτί στο αυτοκίνητό τους

Εσείς το έχετε στο αυτοκίνητό σας;

Η τακτική επιθεώρηση των οχημάτων μέσω των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) αποτελεί κρίσιμο μέτρο για την ασφάλεια των οδηγών και των επιβατών, αλλά και για τη μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης.

Παρά τη σαφή αυτή ανάγκη, πάνω από 2 εκατομμύρια οχήματα στην Ελλάδα κυκλοφορούν χωρίς έγκυρο δελτίο ΚΤΕΟ, γεγονός που οδηγεί σε αυστηρές κυρώσεις και πρόστιμα.

Η παράλειψη του τεχνικού ελέγχου δεν αποτελεί μόνο παραβίαση της νομοθεσίας, αλλά θέτει σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr