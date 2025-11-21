Νέα μελέτη: Οι περισσότεροι άνθρωποι θα προτιμούσαν τις συναυλίες από την ερωτική επαφή

Η «καψούρα» για τα Live αποδεικνύεται μεγαλύτερη από εκείνη για οποιονδήποτε ερωτικό παρτενέρ

Μια παγκόσμια έρευνα της Live Nation, που πραγματοποιήθηκε σε 15 χώρες και με τη συμμετοχή 40.000 ατόμων, αποκάλυψε ότι το 70% των μουσικόφιλων θα προτιμούσε να δει μια ζωντανή συναυλία παρά να κάνει σεξ.

Προφανώς και το δείγμα των 40.000 ατόμων ηλικίας μεταξύ 18 και 54 ετών σε 15 χώρες στους οποίους τέθηκε αυτή η ερώτηση δεν είναι μικρό.

