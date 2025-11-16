«Έξυπνα φανάρια» κοντά στο Wanda Metropolitano: Πώς λειτουργεί το νέο σύστημα

Η Μαδρίτη εγκαθιστά φανάρια με τεχνητή νοημοσύνη που προσαρμόζονται στην κίνηση πεζών και οχημάτων, ενισχύοντας την ασφάλεια και τη ροή κυκλοφορίας.

Η Μαδρίτη κάνει ακόμη ένα βήμα προς την ψηφιακή διαχείριση της αστικής κινητικότητας, εισάγοντας φανάρια που «διαβάζουν» την κίνηση σε πραγματικό χρόνο. Το Δημοτικό Συμβούλιο επεκτείνει την εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης σε σημεία με υψηλή παρουσία πεζών, επιδιώκοντας περισσότερη ασφάλεια και πιο ομαλή ροή οχημάτων.

Το νεότερο σύστημα ΑΙ τοποθετήθηκε στον κόμβο της A-5 στο Batán, κοντά στην οδό Villagarcía, μια περιοχή όπου λειτουργούν σχολεία και απαιτείται αυξημένη εποπτεία. Το φανάρι χρησιμοποιεί κάμερες για να υπολογίζει τον αριθμό των πεζών που συγκεντρώνονται στο πεζοδρόμιο και να ενεργοποιεί το πράσινο όταν ο όγκος ξεπεράσει προκαθορισμένο όριο. Στη συνέχεια, περιμένει να ολοκληρωθεί πλήρως η διέλευση πριν επιτρέψει ξανά την κίνηση των οχημάτων.

Η τεχνολογία δεν εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην πόλη. Αντίστοιχα «έξυπνα» φανάρια λειτουργούν ήδη γύρω από το Wanda Metropolitano, γήπεδο της Ατλέτικο Μαδρίτης, όπου η διαχείριση μεγάλου πλήθους πεζών είναι συχνή ανάγκη σε ημέρες αγώνων ή μεγάλων εκδηλώσεων. Η εμπειρία εκεί θεωρείται ιδιαίτερα θετική, γεγονός που ενθαρρύνει τον δήμο να επεκτείνει το πρόγραμμα.

Το φανάρι στο Batán εγκαταστάθηκε ύστερα από αίτημα των κατοίκων, οι οποίοι εντόπισαν αυξημένο κίνδυνο για τα παιδιά, λόγω των συνεχιζόμενων έργων στην A-5. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά φανάρια, τα νέα συστήματα δεν ακολουθούν αυστηρά χρονοπρογράμματα· προσαρμόζονται στις πραγματικές συνθήκες, αναγνωρίζουν τον αριθμό των πεζών και «αποφασίζουν» τη στιγμή αλλαγής των φωτεινών ενδείξεων. Παράλληλα, μπορούν να δώσουν προτεραιότητα σε οχήματα έκτακτης ανάγκης όταν χρειάζεται.

Με τέτοιου είδους παρεμβάσεις, η Μαδρίτη επιχειρεί να μεταβεί σε ένα μοντέλο κυκλοφορίας που βασίζεται λιγότερο σε στατικούς κανόνες και περισσότερο σε ζωντανά δεδομένα, με στόχο μια ασφαλέστερη και πιο λειτουργική πόλη.

