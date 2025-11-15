Σοκ στην παλιά Εθνική: Εκτροπή λεωφορείου με 40 επιβάτες - 10 τραυματίες στο νοσοκομείο
Λεωφορείο με 40 επιβάτες βγήκε εκτός πορείας.
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην παλιά Εθνική Οδό, λίγο πριν τον Ριζόμυλο. Λεωφορείο που μετέφερε περίπου 40 επιβάτες εξετράπη, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, από την πορεία του και ανετράπη.
Σύμφωνα με το taxydromos.gr, μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν υπάρχουν τραυματισμοί μεταξύ των επιβατών ή του οδηγού. Οι ίδιοι οι επιβάτες ήταν εκείνοι που ειδοποίησαν τις αρχές μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, τρία οχήματα της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Διερχόμενοι οδηγοί σταμάτησαν για να προσφέρουν βοήθεια στους εγκλωβισμένους.
Διαβάστε την συνέχεια στο reader.gr
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Επεισόδια μέσα στο Πολυτέχνειο μεταξύ ομάδων της Αριστεράς: Λουλούδια και παιδάκια στον προαύλιο χώρο
- Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. οι δολοφόνοι του Γιάννη Λάλα: Χειροπέδες σε 4 Έλληνες, οι δύο με «λευκά» ποινικά μητρώα
- Η αφόρητη καθημερινότητα στον Κηφισό: Ένας δρόμος στα όρια της κατάρρευσης, ποιες λύσεις υπάρχουν