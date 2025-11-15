Επεισόδια μέσα στο Πολυτέχνειο μεταξύ ομάδων της Αριστεράς: Λουλούδια και παιδάκια στον προαύλιο χώρο
Κατάμεστο το Πολυτεχνείο μετά την προσέλευση μικρών και μεγάλων στις πρώτες εκδηλώσεις για φέτος.
Εκ διαμέτρου αντίθετες εικόνες στο Πολυτεχνείο το πρωί του Σαββάτου (15/11), καθώς εντός του Πανεπιστημιακού ιδρύματος σημειώθηκαν πολύ σοβαρά επεισόδια μεταξύ ομάδων της Αριστεράς, την ώρα που στον προαύλιο χώρο, γονείς με παιδάκια άφηναν λουλούδια, στην εκκίνηση των τριήμερων εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 52ης επετείου.
Από τα επεισόδια έχουν υπάρξει τραυματισμοί ενώ σοβαρές είναι οι υλικές ζημιές.
@Photo credits: INTIME
