Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. οι δολοφόνοι του Γιάννη Λάλα: Χειροπέδες σε 4 Έλληνες, οι δύο με «λευκά» ποινικά μητρώα
Πώς έφτασαν οι Αρχές στη σύλληψή τους.
Στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων, που κατηγορούνται για τη δολοφονίας του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα, το βράδυ της 1ης Νοεμβρίου 2025, προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ.
Οι δύο από τους τέσσερις, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουν ποινικό μητρώο, ωστόσο οι άλλοι δύο δεν έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές.
Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr
@Photo credits: INTIME
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Η αφόρητη καθημερινότητα στον Κηφισό: Ένας δρόμος στα όρια της κατάρρευσης, ποιες λύσεις υπάρχουν
- Δραματικές αποκαλύψεις για τον 22χρονο με το μπέργκερ: Χτυπούσε την πλάτη του στον τοίχο, νόμιζαν ότι έκανε πλάκα
- Παρέμβαση Ρουβίκωνα στον Άγνωστο Στρατιώτη: «Ο νόμος δεν θα περάσει - Θα ακυρωθεί στην πράξη»