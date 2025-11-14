Τραγωδία στη Στοκχόλμη: Διώροφο λεωφορείο έπεσε σε στάση - Αναφορές για πολλά θύματα

Πολλαπλοί τραυματισμοί σημειώθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής, όταν λεωφορείο προσέκρουσε σε στάση στην περιοχή Östermalm.

Ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα συγκλονίζει τη Στοκχόλμη. Το απόγευμα της Παρασκευής (14/11), διώροφο λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε στάση όπου βρίσκονταν πολίτες, στην περιοχή Östermalm στην πρωτεύουσα της Σουηδίας.

Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν όπως, ανακοίνωσε η σουηδική αστυνομία, προσθέτοντας ότι είναι πολύ νωρίς για να πει τι προκάλεσε το συμβάν.

