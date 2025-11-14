Τι συμβαίνει στην καρδιά σου αν παίρνεις κάθε μέρα μελατονίνη

Τι διαπίστωσε μια πρόσφατη μελέτη για τη χρήση μελατονίνης μακροπρόθεσμα.

Μια νέα μελέτη που παρουσιάστηκε στο Επιστημονικό συνέδριο της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας υποδηλώνει ότι η μακροχρόνια χρήση μελατονίνης θα μπορούσε να σχετίζεται με υψηλότερο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας. Ενώ τα ευρήματα είναι εντυπωσιακά, οι ειδικοί λένε ότι είναι προκαταρκτικά και δεν αποδεικνύουν ότι η μελατονίνη προκαλεί άμεσα καρδιακά προβλήματα.

Η πενταετής μελέτη παρακολούθησε 130.828 ενήλικες με αϋπνία και διαπίστωσε ότι τα άτομα που λάμβαναν μελατονίνη για τουλάχιστον ένα χρόνο είχαν 90% περισσότερες πιθανότητες καρδιακής ανεπάρκειας. Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεδομένου ότι η ομάδα «μελατονίνης» στη μελέτη περιελάμβανε μόνο άτομα στα οποία είχε συνταγογραφηθεί μελατονίνη, δεν έλαβε υπόψη τη χρήση μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

Επίσης δεδομένου ότι επρόκειτο για μια παρατηρητική μελέτη, δεν αποδεικνύει ότι η μελατονίνη προκάλεσε άμεσα καρδιακή ανεπάρκεια. Απαιτούνται περισσότερες μελέτες, συμπεριλαμβανομένων τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών, για την επικύρωση αυτών των ευρημάτων. Τα νέα ευρήματα δεν εξηγούν γιατί η μελατονίνη μπορεί να βλάψει την καρδιά. Τα άτομα που λάμβανα μελατονίνη μακροχρόνια μπορεί να είχαν άγχος ή προβλήματα που σχετίζονται με τον ύπνο και στην πραγματικότητα προκάλεσαν καρδιακή ανεπάρκεια.

Διαβάστε την συνέχεια στο jenny.gr