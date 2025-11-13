Σταματάει η κυκλοφορία αμερικανικού νομίσματος μετά από 238 χρόνια: Το τέλος μιας υπέροχης εποχής

Το αμερικανικό μονόλεπτο penny, μετά από 238 χρόνια ιστορίας, κόπηκε για τελευταία φορά στις ΗΠΑ. Από την πρώτη του κυκλοφορία το 1787 έως τις «penny candy» και τη μορφή με τον Abraham Lincoln, το penny αφήνει πίσω του μία πλούσια ιστορία.

Το αμερικανικό penny, το γνωστό μονόλεπτο νόμισμα των ΗΠΑ, «πέθανε» αυτή την εβδομάδα μετά από 238 χρόνια ιστορίας. Την Τετάρτη κόπηκε το τελευταίο penny στη Φιλαδέλφεια, σηματοδοτώντας το τέλος μιας εποχής για το πιο δημοφιλές μονόλεπτο της Αμερικής.

Η απόφαση για την κατάργηση του penny είχε ανακοινωθεί τον Φεβρουάριο από τον πρώην πρόεδρο Donald Trump, λόγω του δυσανάλογα υψηλού κόστους παραγωγής – πλέον κοστίζει περίπου τέσσερις φορές την αξία του. Ειδικά σήμερα, τα μονόλεπτα χρησιμοποιούνται κυρίως για μικρά βαζάκια με άλλα ψιλά ή ξεχνιούνται σε συρτάρια, σε αντίθεση με το παρελθόν, όταν οι Αμερικανοί μπορούσαν να αγοράσουν καραμέλες και τσίχλες με ένα penny («penny candy»).

Τα τελευταία κομμένα νομίσματα θα δοθούν σε δημοπρασία, ενώ αυτά που κυκλοφόρησαν το καλοκαίρι θα παραμείνουν επίσημο νόμισμα.

Μία «υπέροχη ζωή»

Το penny είχε μεγαλύτερη διάρκεια από άλλα μικρά νομίσματα των ΗΠΑ, όπως το half-penny, και ήταν από τα πρώτα νομίσματα της χώρας. Το πρώτο penny, το Fugio cent, κόπηκε το 1787 και σχεδιάστηκε πιθανώς από τον Benjamin Franklin. Το 1909 το νόμισμα απέκτησε τη μορφή που γνωρίζουμε σήμερα, για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Abraham Lincoln, αποτελώντας το πρώτο νόμισμα με την εικόνα προέδρου των ΗΠΑ.

Σήμερα, παρά τα 300 δισεκατομμύρια penny που υπάρχουν σε κυκλοφορία, η χρήση τους έχει μειωθεί δραματικά. Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι η αξία τους ανά πολίτη δεν ξεπερνά τα 9 δολάρια, ενώ τα περισσότερα παραμένουν αναξιοποίητα.

«Φέρνουν αναμνήσεις που έχουν μείνει μαζί μου όλη μου τη ζωή», λέει ο 74χρονος Joe Ditler, ο οποίος έχει ένα κουτί με νομίσματα από τον παππού του. «Το penny είχε μία υπέροχη ζωή, αλλά μάλλον ήρθε η ώρα να φύγει», προσθέτει.

Προβλήματα για τους καταστηματάρχες

Η κατάργηση του penny έχει προκαλέσει προβλήματα στα καταστήματα, καθώς πολλοί εξετάζουν τη στρογγυλοποίηση των τιμών στο κοντινότερο νόμισμα, όπως το nickel των πέντε σεντ, ενώ άλλοι ζητούν από τους πελάτες να συνεχίσουν να πληρώνουν με μονόλεπτα για να έχουν αρκετή ρευστότητα. Η διαδικασία αυτή, όμως, δεν είναι χωρίς προβλήματα, καθώς σε ορισμένες πολιτείες η στρογγυλοποίηση μπορεί να έρχεται σε αντίθεση με τον νόμο.

«Η διαδικασία ήταν κάπως χαοτική», δήλωσε ο Mark Weller από την οργάνωση Americans for Common Cents. «Μέχρι τα Χριστούγεννα, τα προβλήματα θα είναι πιο έντονα για τους επιχειρηματίες που δεν θα έχουν μονόλεπτα», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην εμπειρία και άλλων χωρών που κατάργησαν τα νομίσματα μικρής αξίας.

