Σοκαριστικό challenge θανάτου με μπέργκερ: Οι ειδικοί εξηγούν στο Reader γιατί οι νέοι φτάνουν ως εκεί

Δύο επιστήμονες αποκωδικοποιούν τα επικίνδυνα challenges, όπως αυτό με το μπέργκερ.

Σοκαρισμένο είναι το πανελλήνιο με το πιο πρόσφατο challenge θανάτου με το μπέργκερ, το οποίο έστειλε έναν 22χρονο στην ΜΕΘ του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς», όπου δίνει διασωληνωμένος μάχη για την ζωή του.

Ο 22χρονος και η παρέα του στο Κορωπί, έβαλαν στοίχημα ότι μπορούσε να καταπιεί ολόκληρο μπέργκερ χωρίς να το μασήσει και αυτό το αδιανόητο challenge έγινε αιτία να φράξουν οι αεραγωγοί του, να μην μπορεί να πάρει ανάσα και να καταρρεύσει, χωρίς να μπορεί κάποιος να του παράσχει άμεσα τις πρώτες βοήθειες εκεί όπου έγινε το τραγικό συμβάν.

Διαβάστε την συνέχεια στο reader.gr