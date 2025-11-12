Πώς έγινε η τραγωδία με τον 3χρονο στην Αχαΐα: Για ανθρωποκτονία κατηγορείται ο θείος του

Πώς έφτασε να τραυματιστεί θανάσιμα το 3χρονο αγόρι στην Αχαΐα.

Μία ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (11/11) στη Δυτική Αχαΐα, όταν ένα 3χρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του μετά από πτώση, ενώ έπαιζε με 25χρονο θείο του στον Άγιο Νικόλαο.

Το παιδί μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένο στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, όπου οι γιατροί έκαναν υπερπροσπάθεια για να το κρατήσουν στη ζωή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φέρεται να έπεσε από μάντρα ύψους περίπου δύο μέτρων, ενώ έπαιζε με τον θείο του, ο οποίος τραυματίστηκε επίσης.

